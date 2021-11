Deurwaarder laat twee iconische frietkoten aan Vrijdagmarkt en Fratersplein in Gent weghalen

In 2016 heeft het Gentse stadsbestuur de contracten van 16 frietkoten opgezegd en liet het de standplaatsen per opbod veilen, met hoge prijzen tot gevolg. Zo werd voor de standplaats op de Vrijdagsmarkt 48.000 euro per jaar geboden. Dat is 3 keer zo veel als voorheen. Voor de frituur op het Fratersplein had de eigenaar 15.000 euro veil.