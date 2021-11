Dominique Persoone is West-Vlaams Ambassadeur 2021

Persoone is niet alleen een primus in zijn vak, hofleverancier en actief van Brugge over Mexico tot in Congo. Vooral zijn sappig West-Vlaams valt niet te negeren, zelfs niet op nationale televisie waar hij het voorbije jaar zowel in ‘Over De Oceaan’ als ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ voor de vrolijke en culinaire noot zorgde.

“Ik ben trots op mijn roots”, weet de chocolatier te vertellen. “Als ik ergens commentaar krijg dat mijn dialect onverstaanbaar is, zie ik dat als een pluspunt. Ik voel me een beetje als een missionaris die heel de wereld West-Vlaams wil aanleren, want dat is zonder twijfel de mooiste taal die er bestaat.”