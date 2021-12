Evenementen worden massaal geschrapt in vierde coronagolf: "Geen mens die er nu aan denkt om iets te organiseren"

Het seizoen van The Fungroup loopt ongeveer van april tot november. Nieuwe boekingen zouden nu volop moeten binnenlopen. Maar corona strooit al voor de vierde keer roet in het eten. "Iedereen wil weten wat het virus nog gaat doen, wat de wereld uiteindelijk gaat doen", merkt zaakvoerder Stefan Kerkhofs van The Fungroup. "Er is geen mens die er nu aan denkt om op korte termijn iets te organiseren. Ik kan het aantal boekingen op 1 hand tellen."