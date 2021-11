Sociaaldemocraten, groenen en liberalen bereiken regeerakkoord in Duitsland

Ook over de ministerposten is nog niet zo veel bekend. Duidelijk is wel dat Olaf Scholz van de SPD de nieuwe bondskanselier wordt. Hij wordt de eerste sociaaldemocratische bondskanselier sinds Gerhard Schröder (1998-2005).

De bevoegdheid financiën zou naar verluidt naar de liberalen gaan. En er wordt verwacht dat de Groenen een "superministerie" voor klimaat en energie zouden mogen leiden. Ook buitenlandse zaken zou voor de groenen zijn.

Opvallend is dat de drie partijen het naar verluidt niet eens raakten over wie volksgezondheid zou krijgen. De coronapandemie is zonder twijfel dé crisis van het moment. De drie partijen lijken daar gewrongen te zitten, gisteren wilde geen enkele van de drie partijen het ministerie van volksgezondheid. Momenteel is dat in handen van de christendemocraat Jens Spahn, maar die partij verhuist dus naar de oppositie. Wie van de drie het wordt, is nog niet bekend, waarschijnlijk zal de SPD het ministerie leiden.