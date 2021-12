Enquête van werkgeversorganisatie VOKA wijst uit: 1 op 4 werknemers Gentse haven fietst naar het werk

Het aantal werknemers van de Gentse haven dat per fiets naar het werk gaat was nog zo hoog. Uit een bevraging van werkgeversorganisatie VOKA bij 4.000 mensen blijkt dat 1 op 4 de fiets verkiest. "Dat is uitzonderlijk veel. Er rijden ongeveer 10 procent meer mensen met de fiets naar het werk, in vergelijking met de Antwerpse haven."