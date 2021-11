27 migranten verdronken voor kust van Calais tijdens oversteek naar Engeland: "Meest dodelijke incident op Kanaal ooit"

Rond 14 uur vanmiddag ontdekte een visser verschillende lichamen in het water, voor de kust van Calais. Hij verwittigde de hulpdiensten. Die konden enkele mensen levend uit het water redden, maar zeker 27 anderen zijn verdronken. Volgens de Franse lokale autoriteiten zou het dodental nog kunnen oplopen, omdat ze vermoeden dat er nog meer lichamen op zee drijven.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De migranten en vluchtelingen probeerden de oversteek naar Engeland te maken. Sinds de controles op treinen, ferry's en vliegtuigen fors opgevoerd zijn, kiezen steeds meer migranten en vluchtelingen ervoor om de gevaarlijke tocht via het water te maken. Het Kanaal is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld.