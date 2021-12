Geen schaatsboot op Dijle in Mechelen, stad deelt wel 5.000 gratis tickets uit om te gaan schaatsen 

Door corona komt er dit jaar geen schaatsboot op de Dijle in Mechelen. Om de pil wat te verzachten, deelt de stad wel 5.000 gratis tickets uit om te gaan schaatsen aan het Ice Skating Center in Mechelen. "We hebben een prachtige schaatsbaan vlakbij de stad. We willen niet alleen Mechelaars laten schaatsen maar ook de uitbaters een hart onder de riem steken want die blijven zich engageren in deze moeilijke coronatijden", zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.