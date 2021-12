Geen toename van aangiftes seksueel geweld in Leuven

Volgens de Leuvense korpschef Jean-Pol Mouchaers is er in Leuven geen toename van het aantal aangiftes van seksueel geweld. "We hebben de cijfers vergeleken met de voorbije jaren, we merken een stabilisering van het aantal aangiftes", zegt Mouchaers. "Er is ook geen enkel dossier waaruit blijkt dat een slachtoffer gedrogeerd of verdoofd zou zijn en nadien zou zijn aangerand."