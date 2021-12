Enkele Oost-Vlaamse gemeenten reageren begripvol op provinciaal fuifverbod, Nazareth gaat zelfs stap verder

De beslissing van gouverneur Carina Van Cauter om fuiven en niet-professionele feesten te schrappen, zorgt bij veel gemeenten voor begrip. "Ik kan dit besluit enkel toejuichen en bevestigen", zegt burgemeester van Nazareth, Danny Claeys (CD&V). "Die fuiven komen in beeld, omdat we op basis van de cijfers zien dat de jeugd getroffen wordt door dergelijke samenkomsten." Claeys gaat zelfs nog iets verder in Nazareth. "Wij verbieden ook alle binnenactiviteiten met eten en drinken, zoals eetfestijnen. Buiten kan het wel, als mensen neerzitten, maar we adviseren toch ook die activiteiten te schrappen."