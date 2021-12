Gezin ontsnapt aan brand in Booischot: "Rookmelder heeft het gezin gered"

Een gezin uit Booischot, uit Heist-op-den-Berg, is vanmorgen vroeg gewekt door een rookmelder omdat er brand was ontstaan in hun woonkamer. De moeder en een klein kindje konden het huis op tijd ontvluchten, de vader heeft de brand zelf geblust. "Zonder rookmelder had dit helemaal anders kunnen aflopen", zegt Gert Vanleeuw van brandweerzone Rivierenland.