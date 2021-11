Google zet Isala Van Diest in de bloemetjes, de eerste vrouw die het in België tot arts schopte

Na een korte periode in een Brits vrouwenziekenhuis hoopte Van Diest haar eigen praktijk te kunnen openen, maar maatschappelijke en institutionele obstakels belemmerden dit. In 1880 liet België eindelijk vrouwen toe om geneeskunde te studeren en drie jaar later studeerde Van Diest af als dokter in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Na haar jarenlange werk in een opvanghuis voor vrouwen en haar inzet voor de rechten van de vrouw, opende Isala Van Diest in 1886 eindelijk haar eigen praktijk. In 2018 werd in Brussel de straat waar haar praktijk gevestigd was, naar haar vernoemd.

De Doodle ter ere van Isala Van Diest is de hele dag te zien op de startpagina van de Google-zoekmachine.