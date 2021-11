"Mag je als jongen make-up dragen?": vragen van en voor LGBTI+-jeugd hangen in cafés en pashokjes in Gent

Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van de LGBTI+-gemeenschap, is vandaag met een campagne gestart om de opvang- en infolijn ‘Lumi’ in de verf te zetten. Daar kunnen jongeren terecht met vragen over hun seksuele voorkeur of gender. Een tiental vrijwilligers verspreidde deze voormiddag stickers op spiegels in verschillende Gentse winkels en cafés. "Er is meer openheid en acceptatie dan vroeger, maar er zijn nog steeds veel jongeren in kwetsbare situaties die met hun vragen blijven zitten", getuigt Babs (21).