Het test- en tracesysteem barst uit zijn voegen: "Centra zitten op hun limieten"

Met zo'n hoge testcijfers zitten de centra op hun limieten. "We kunnen maximaal opschalen tot 125.000 à 150.000 testen per dag." Op sommige plaatsen wordt er ook extra mankracht ingezet via onder andere mobiele teams." Moykens zegt ook dat er wordt gekeken of er bijkomende centra kunnen komen om de druk wat te verlichten. Dat is geen eenvoudige opdracht, want vooral (geschikt) personeel vinden is de uitdaging.