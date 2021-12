Hulpkreet van personeel ZNA-ziekenhuizen: "Besmettingskraan moet dicht"

De circulatie van het virus moet omlaag, alleen zo kan er voorkomen worden dat de ziekenhuizen overspoeld raken, zeggen de medewerkers van ZNA in het filmpje. "Als de situatie niet snel verbetert, dan wordt het moeilijk om mensen te helpen, ook verkeersslachtoffers of mensen met een hartaanval of beroerte", waarschuwt Wim Van de Waeter, directeur Patiëntenzorg. "Dat is heel moeilijk te vatten. We hebben dat nog nooit meegemaakt en we willen dat soort scenario's koste wat het kost vermijden."