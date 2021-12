Ieper pakt uit met ‘CATfest’: filmfestival met Ieperse katten

Ook Clementine, de kat van Diederik, kreeg in een rol in de kattenfilm van de stad. “Het is een rode, oranje kat. Clementine, zoals sinaasappeltje, lag dus voor de hand. Toen we ermee naar de dierenarts gingen, bleek het een mannetje te zijn. Dan blijft er nog Clement over, maar in deze genderneutrale tijden is Clementine ook goed.” Tijdens het filmfestival is hij te zien onder de douche. “Dat is een van de filmpjes die ik heb ingestuurd. Ze gaat ook effectief onder de douche, niet enkel voor de show. Ze doet het zeker niet met tegenzin.”



(Lees verder onder de foto.)