Onbekende knipt blote borsten uit kunstwerk in Deinze, kunstenaar: "Ik begrijp niet dat iemand hier aanstoot aan neemt"

Marc Willems is student digitale grafiek aan de KADE tekenacademie in Deinze én de maker van een grote banner die er sinds kort hangt. Er zijn allerlei verschillende beelden te zien in één grote collage. "Het thema is protest. De Duitse luchthaven Tempelhof is het decor van de collage. Ik heb er allerlei zelfgemaakte en gevonden beelden in verwerkt", verklaart Willems. Eén van die afbeeldingen toont twee Femen-activistes die in bloot bovenlijf protesteren. "Blijkbaar vond iemand dat niet kunnen en ik ben nu zelf slachtoffer geworden van een soort protest."