Minister Zuhal Demir (N-VA) geeft inwoner van Berlare gelijk in strijd tegen drooglegging van grote polder

Francis Van den Abbeele uit Berlare krijgt andermaal gelijk in zijn strijd tegen de drooglegging van een polder van 7.000 hectare in de Schelde-Durmevallei. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is de provincie niet in orde met vergunningen om de polder droog te leggen. "Het is geweldig dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt", zegt Van den Abbeele.