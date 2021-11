Italiaanse gemeenschap uit Genk zamelt voor 40.000 euro aan hulpgoederen in voor slachtoffers van watersnood

"Voor veel mensen is dat een ver-van-mijn-bed-show, maar de toestand is daar nog altijd schrijnend", vertelt Vincenzo Buongiorno. "Zelfs na al die tijd." Een elektrozaak uit Hoeselt heeft zijn schouders mee onder de actie gezet, samen met het bisdom Hasselt. Daardoor kon het actiecomité 75 elektrische toestellen op de kop tikken. "In tijden van nood stellen gezinnen de grote uitgaves uit. Maar een wasmachine kan je niet missen. De huizen zijn zo muf, dus je kleren kunnen drogen in een droogkast is voor die mensen daar echt geen luxe."