Michaël Bella (dj Eptic) uit Waasmunster genomineerd voor Grammy Award, belangrijkste muziekprijs ter wereld

"Vlak voor de coronacrisis ben ik in contact gekomen met de Amerikaanse producer Marshmello. Hij draaide al regelmatig muziek van mij. Het idee ontstond om iets samen te doen. Ik had tijd om aan allerlei projecten te werken want alle optredens en tours vielen weg door corona. Ik heb dus meegewerkt aan een nummer dat op de plaat "Shockwave" is gekomen. Dat album is nu genomineerd voor een Grammy en ik dus automatisch ook. Het is amper te geloven."