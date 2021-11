Een koopje scoren op Black Friday én webshops uit België steunen? Dat kan met Local Day

Koopfeest

Black Friday, er valt niet meer aan te ontsnappen. De Amerikaanse koopdag veroverde op enkele jaren tijd de hele wereld. In de praktijk doen vooral webshops goede zaken. Niet onlogisch, want door de coronacrisis kopen we nog meer online dan enkele jaren geleden.

Als consument laat jij een goed zaakje ongetwijfeld niet graag schieten. Maar misschien geef je ook gehoor aan de oproep "koop Belgisch". Want als je via een Belgische webshop koopt, steun je ook onze eigen economie.

Van bij ons

Aan Belgische webwinkels in elk geval geen gebrek. Vorig jaar kwamen er op ons grondgebied meer dan 20.000 bij, waardoor het totale aantal op ruim 48.000 komt te liggen. Meer dan genoeg keuze genoeg dus. Maar het is niet omdat er ".be" achter een webadres staat, dat de winkel ook echt Belgisch is.

Hoe kan je dan wel zien dat een webshop Belgisch is? Greet Decocker van de Belgische e-commerce associatie Safeshops geeft het antwoord. "Je moet die informatie altijd kunnen vinden in de algemene voorwaarden van de webwinkel. Maar het is nog gemakkelijker om te zoeken naar een logo op de homepage. Als een webshop het logo van Safeshops of Unizo draagt, dan weet je zeker dat hij gevestigd is in ons land."

Die logo’s bieden daarnaast nog enkele garanties, zegt Dekocker. “Het betekent ook dat de websites betrouwbaar zijn en zich houden aan de geldende richtlijnen inzake privacy, marktpraktijken en consumentenbescherming. We screenen al hun voorwaarden samen met het onafhankelijke advocatenbureau Sirius Legal, dus je bent in goede handen. Daarnaast dragen we bij Safeshops ook duurzaamheid hoog in het vaandel.”

Black Friday in België: enkele cijfers

Mocht je er nog aan twijfelen of Black Friday aanslaat in België, dan zullen de cijfers van 2020 je wel overtuigen. “Toen was dé topweek voor Belgische webshops die van 23 november, met elke dag recordvolumes’, zegt Dekocker. “Het hoogtepunt was Black Friday zelf, toen noteerden we elke seconde 7 transacties. Alle Belgische webshops samen verkochten gemiddeld 2,3 keer meer dan anders. Dat is goed voor een totaal verkoopcijfer van 59,7 miljoen euro.”

En dit jaar kan dat cijfers nog hoger liggen. Uit een rondvraag van Safeshops blijkt dat een kwart van de Belgische consumenten dit jaar nog denkt te gaan uitgeven. "Daar spelen we graag op in met Local Day”, zegt Dekocker. “Op onze website vind je een lijst van bijna 300 Belgische webshops die interessante kortingen of promoties aanbieden voor Black Friday."