43 jaar onschuldig in de cel, Kevin Strickland hoort zijn vrijspraak tijdens soapserie op tv: "Nooit gedacht"

In 1979 werd Strickland veroordeeld voor de drievoudige moord op Sherrie Black (22), Larry Ingram (22) en John Walker (20) een jaar eerder. Een blanke jury gaf hem levenslang, in totaal 50 jaar cel. Er was nochtans geen bewijsmateriaal dat Strickland aan de plaats van delict linkte en hij had bovendien een sluitend alibi.



Cynthia Douglas, de enige overlevende van de moordpartij en dus getuige, had hem echter "gezien". Later probeerde Douglas meermaals haar getuigenis te herroepen. Ze zou onder druk hebben gestaan van de politie. Twee andere verdachten die Douglas herkende als aanvallers, bekenden hun schuld en kregen 10 jaar gevangenisstraf.



Strickland hield al die jaren zijn onschuld staande. Hij diende verschillende verzoeken in tot vrijlating, maar gisteren kreeg hij pas gehoor nadat hij nogmaals zijn verhaal uit de doeken had gedaan tijdens een hoorzitting. "Het vertrouwen van het hof is zo ondermijnd dat de veroordeling niet stand kan houden", besloot de rechter. Hij vernietigde het vonnis en eiste de onmiddellijke vrijlating van Strickland.