Kinderdagverblijven onder druk tijdens vierde coronagolf: "Dit is niet meer werkbaar"

De werkdruk, die al hoog was, is nog gestegen. "We werken met mensen van vlees en bloed die thuis een gezin hebben", vertelt Goormans", en die bezorgd zijn als een kindje ziek wordt op de opvang. We merken in onze vijf kinderdagverblijven ook dat er een enorme uitval van personeel is. Omdat mensen ook in quarantaine moeten. Dat verhoogt de werkdruk nog eens heel erg."