Klimaatverandering veroorzaakt liefdesperikelen: hondstrouwe albatros scheidt steeds vaker van partner

Het onderzoek naar de albatrossen werd in eerste instantie opgestart omdat heel wat populaties in gevaar zijn door onder meer klimaatverandering. De populaties die de wetenschappers bestudeerden, nemen sinds 2005 elk jaar 5 tot 10 procent af in aantal. Dat heeft een negatieve invloed op de paringspatronen: wetenschappers nemen steeds vaker homoseksuele paren waar. Door het dalende aantal exemplaren hebben mannetjes het immers steeds moeilijker om vrouwtjes te vinden.