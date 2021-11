Protest tegen nieuwe wijk met 1.200 woningen in "laatste stuk wilde natuur" van Schaarbeek nadert hoogtepunt

In 2006 kocht de Brusselse regering het oude spoorwegterrein, vlakbij het gelijknamige Josaphatpark, van zo'n 25 hectare groot. Al die tijd kon de natuur zijn gang gaan en ontstond er daardoor in de loop der jaren een rijke biodiversiteit die door onderzoekers wordt vergeleken met die in het Zoniënwoud of de Hoge Venen. "Er wonen intussen meer dan 1.100 verschillende soorten dieren in het gebied. Vlinders, vogels, vossen, wilde bijen, noem maar op. Elke stad moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De regering weet dat de natuur hier heel waardevol is, maar toch willen ze erop bouwen", vindt Seigneur.

Sinds een paar jaar koestert de Brusselse overheid de plannen om op het terrein een nieuwe wijk te bouwen. Een eerste ontwerp maakte plannen voor 1.600 wooneenheden, maar daarop kwam destijds al veel protest en de regering bond in. In de zomer van dit jaar keurde de Brusselse regering dan een nieuw ontwerp voor de plannen goed: twee woonkernen met in totaal 1.200 wooneenheden (waarvan iets meer dan 300 sociale woningen) en daartussen een biopark van zo'n 1,28 hectare, ongeveer 5 procent van de totale oppervlakte.

De gemeenten Evere en Schaarbeek gaven al een positief advies voor het project. Maar ook in de bijgestelde plannen houdt de overheid te weinig rekening met de biodiversiteit, vinden de actievoerders. Het openbaar onderzoek naar de vernieuwde bouwplannen loopt morgen af. "Honderden mensen hebben al brieven gestuurd om hun ongenoegen over de plannen te uiten. Niet alleen mensen uit Schaarbeek. Zelfs niet alleen uit Brussel, maar van over het hele land komt er protest."