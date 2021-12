Lichtwandeling van Wintergloed dan toch met Covid Safe Ticket?

De controles zouden niet voor het volledige parcours zijn, maar voor enkele mogelijk drukke plekken. Dat is een van de voorstellen die hij aan de gouverneur zal bezorgen. “Het lichtparcours van meer dan 3 kilometer lang volledig afsluiten om coronapassen te controleren, is niet mogelijk”, zegt de burgemeester. Het is nu afwachten of gouverneur Carl Decaluwé de tussenoplossing goedkeurt.