Nabestaanden van slachtoffers aanslag Olympische Spelen München (1972) eisen schadevergoeding

Libië heeft eerder al schadevergoedingen betaald ter compensatie van terroristische aanslagen die Khaddafi gesteund had. Het bekendste is de aanslag op het Amerikaanse PanAm-vliegtuig boven het Schotse stadje Lockerbie in 1988. Ook dat is toen via de Verenigde Naties gegaan. Toen werd een bedrag van 2.7 miljard dollar verdeeld over alle omgekomen passagiers en bemanningsleden. Ieder kreeg tot 10 miljoen dollar. Om die reden wordt ook in deze claim 110 miljoen gevraagd, voor de nabestaanden van de 11 Israëlische atleten.

De claim van de nabestaanden is via de Israëlische ambassadeur bij de VN ingediend bij het zogenoemde Sanctiecomité Libië. Dat comité valt onder de VN Veiligheidsraad en beheert het vermogen van Khaddafi sinds zijn dood in 2011.