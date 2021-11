Nederlanders kopen massaal vuurwerk over de grens na nieuw vuurwerkverbod

Vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog, net over de grens, krijgen weer veel Nederlanders over de vloer. Dat komt omdat er sinds vrijdag in Nederland een vuurwerkverbod van kracht is, net als vorig jaar. Dat meldt RTV. Vuurwerk kopen en verkopen mag niet meer bij onze noorderburen. Dus steken Nederlanders de grens over om vuurwerk te kopen.