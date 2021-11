Nieuwe woonwijk in aanbouw in Willebroek krijgt grondige sanering na PFAS-verontreiniging

Om meer inzicht te krijgen over mogelijke blootstelling van de bewoners, wordt een campagne opgestart om binnenhuisstof te meten. Een aantal huizen in de buurt wordt hiervoor geselecteerd.

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden om de snelle sanering door OVAM. "Zo snel mogelijk deze verontreinigingen opkuisen is wat we gaan doen", zegt ze. "OVAM neemt ten volle de handschoen op om al volgend jaar te starten aan de werken. Het is intussen geen geheim meer dat de PFAS-problematiek Vlaanderen voor grote uitdagingen stelt, maar we pakken die zo doortastend mogelijk aan met de bescherming van ons leefmilieu en de gezondheid van de mensen als belangrijke drijfveer."