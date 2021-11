Brits parlementslid op de vingers getikt omdat ze baby van 3 maand meeneemt naar debat in Lagerhuis

In het Verenigd Koninkrijk is parlementslid Stella Creasy op de vingers getikt omdat ze haar baby van 3 maand had meegenomen naar een debat. De regels verbieden kinderen in het Lagerhuis. Zelf is ze hiermee niet opgezet en op Twitter heeft ze dat ook laten blijken. Met succes: een parlementaire commissie zal het reglement nu herbekijken.