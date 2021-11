Podcasts van VRT NWS in de prijzen: bekroonde verhalen uit VS én over mishandeling van migranten aan grens van Europa

"We stelden vast dat ook mensen die wellicht recht hebben op asiel gewoon worden teruggedreven en mishandeld. Dat gebeurt illegaal en ver van de camera's. Maar wij hebben het onder de aandacht kunnen brengen, het publiek heeft het recht om te weten wat er aan de buitengrens van de Unie gebeurt. Ook in het Europees Parlement zal worden bekeken of dit echt de manier is waarop we als Europa met het migratievraagstuk willen omgaan."



"We hebben schrijnende verhalen gehoord, mensen gevonden die sporen vertoonden van ernstige mishandeling. Een echtpaar zal me altijd bijblijven. Ze hebben hun 12-jarige zoon verloren toen die in een grensrivier verdronk... De vader kon de dood van zijn kind niet aanvaarden. Maar hij kon niet op zoek naar het lichaam... Sommige verhalen hebben me persoonlijk geraakt, ja."