Postbedeling in Zaventem loopt moeizaam door personeelstekort en zieken

Inwoners van Zaventem en omliggende gemeenten krijgen maar met mondjesmaat hun post in de brievenbus. De oorzaak ligt bij het personeelstekort in het distributiecentrum van Bpost in Kortenberg, waar afgelopen zomer nog werd gestaakt uit protest tegen het personeelstekort. "Het personeelstekort is nog niet volledig opgelost. Er zijn afspraken gemaakt en we blijven zoeken, maar de magische toverformule is er vandaag nog altijd niet”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo van Bpost.