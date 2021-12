Assisen Leuven: duo veroordeeld voor moord op ex-vriend in Aarschot

Advocaat Philip Daeninck is vooral blij dat de jury aangeeft dat het om moord gaat. "De verdediging heeft steeds de de nadruk gelegd op de uitlokking, maar dat standpunt is de jury duidelijk niet gevolgd. Er was wel degelijk voorbedachtheid waardoor dit feit als moord geldt. Dat is een standpunt waar wij heel gelukkig mee zijn", aldus de advocaat.