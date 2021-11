Gouverneurs willen dat Overlegcomité snel samenkomt om uniforme maatregelen te nemen, premier De Croo houdt de boot af

"Deze namiddag hebben we met de tien provinciegouverneurs een grondige analyse gekregen van de epidemiologische situatie. De toestand in de ziekenhuizen wordt er met de dag niet beter op. We zien ook in de mathematische modellen dat er geen zicht is op een nakende daling", zegt Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen.

"Alle provincies zitten in de alarmfase vijf. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om te vragen aan het Overlegcomité om vervroegd samen te komen en uniforme maatregelen te nemen voor het hele land. De boodschap is nu overgemaakt aan de mensen van het Overlegcomité. Het is aan hen om te bepalen wanneer ze samenkomen", aldus Decaluwé.

De gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters nuanceert de woorden van zijn collega. "In het kader van een noodplanning worden de gouverneurs dikwijls geconsulteerd door de federale en de Vlaamse regering. Zo is er een overleg doorgegaan vandaag. We hebben vastgesteld dat de cijfers stijgend zijn en de ziekenhuizen onder druk komen te staan. We hebben al die bekommernissen doorgegeven aan de federale regering. We hebben niet gevraagd om expliciet een Overlegcomité samen te roepen", zegt Lantmeeters.

"We weten dat er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, maar we zien nog geen kentering. We vragen aan de regering om daar iets mee te doen, maar we hebben niet expliciet gevraagd om het comité vroeger te laten samenkomen."