Moeders en vaders vertellen over quarantaine met kleine kinderen: "Ik voel me slechte werknemer én slechte ouder"

Neem nu Juan. Hij heeft net een quarantaine van 20 dagen achter de rug met zijn baby'tje van 5 maanden. Hij en zijn vrouw waren zo blij als wat dat het eindelijk terug naar de crèche mocht. Maar hun geluk was van korte duur: na amper een halve dag kregen ze te horen dat de crèche een week dicht gaat door coronabesmettingen en hoogrisicocontacten.

"We werken van thuis uit en hebben het onderling nu zo afgesproken dat wie online vergadert de baby in de gaten houdt. Dat vraagt het minste energie. Maar gefocust werken, je inlezen in een dossier of simpelweg iets typen is onbegonnen werk, met een baby van 5 maanden die regelmatig een andere pamper aan moet of een flesje nodig heeft."

Juan zit in het Brussels Parlement, in de begrotingscommissie. "Onze zoon leert nu van alles over de begroting en dat is slaapverwekkend genoeg", lacht hij. Maar hij vraagt zich wel af hoe andere ouders het gebolwerkt krijgen. Je moet maar een niet-flexibele werkgever hebben die geen begrip heeft voor jouw penibele situatie.