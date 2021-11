Raoul Hedebouw is enige kandidaat voor het voorzitterschap van PVDA/PTB

Afgelopen zondag zei Peter Mertens al in "De zevende dag" dat Hedebouw "een goede communicator en dossiervreter" is. Peter Mertens is sinds 2008 voorzitter van de PVDA. Onder zijn voorzitterschap groeide de PVDA uit tot een partij met 400 afdelingen en 24.000 leden. Maar na 13 jaar wil hij de fakkel doorgeven. "Het parcours is mooi geweest", zei Mertens daarover in een gesprek met "De Ochtend" op Radio 1 begin deze maand.