Coronamaatregelen vergelijken met Holocaust? "Bijzonder misplaatst", volgens Joodse verenigingen en onderzoekers 

Federaal volksvertegenwoordiger en voormalig hoofdredacteur van Joods Actueel, Michael Freilich (N-VA), noemt de vergelijking "vrij wansmakelijk" en "allesbehalve leuk", maar benadrukt ook dat het niet de eerste keer is dat joden in een analogie betrokken worden. "In de joodse gemeenschap liggen we hier eigenlijk niet wakker van, net omdat we het zo vaak zien terugkomen. Ja, het is bijzonder ongevoelig naar ons toe, maar ik denk dat we enkel meer commotie veroorzaken als we er voor de zoveelste keer op in gaan." Freilich wil naar eigen zeggen "liever aan de zijlijn blijven staan."

"Een heel onaangenaam gevoel bekruipt me", zegt Amir Haberkorn, lid van de Unie van Progressieve Joden en gids in het Joods museum in Brussel. "Of het echt om antisemitisme gaat, wil ik niet gezegd hebben, maar de algemene teneur onder de joden in mijn omgeving is dat dit toch wel een schandelijke vergelijking is."

"Volledig misplaatst", laat ook Philippe Scharf, co-voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties, in een korte reactie weten.

Busch noemt het een uitloper van Godwins Law, een bekende theorie die stelt dat elke internetdiscussie vroeg of laat uitdraait op Hitler of een aanverwant thema. "Wat online de regel is, geldt nu blijkbaar ook offline."