Jongeren voelen zich geviseerd door fuifverbod in Oost-Vlaanderen, andere provincies hebben geen gelijkaardige plannen 

Voor Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad overheerst een gevoel van ontgoocheling over de beslissing in Oost-Vlaanderen. Hij begrijpt dat fuiven niet het ideale evenement zijn met deze besmettingscijfers, maar heeft het gevoel dat jongeren onterecht hard worden geviseerd: “Dit is een klap in het gezicht voor alle kinderen, jongeren en vrijwilligers die zich tijdens de crisis hebben heruitgevonden. Ze hebben protocollen klaarliggen en zijn na anderhalf jaar corona perfect in staat om veilig een fuif te organiseren.”