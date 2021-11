Rechter legt tv- en radiopresentator Chris Dusauchoit voorwaarden op na burenruzie

Maar nu heeft de rechter aan Dusauchoit een contactverbod met zijn buurman opgelegd na ongepaste sms'en die hij naar zijn buur stuurde. Dat ging van: "Ik zal je lever opeten met een lekkere Chianti erbij” tot "Kom eens op de koffie bij de buren, hun honden zitten voor je klaar.” Dusauchoit zei dat er sprake was van uitlokking en dat de berichten in een opwelling verstuurd waren. Maar de rechter oordeelde dat hij met dergelijke berichten zwaar over de schreef is gegaan en daarom legde hij een contactverbod op.