Recordaantal werkzoekenden volgt opleiding voor knelpuntberoep: vooral verpleegkunde populair

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is ook blij met de 105 werkzoekenden die gestart zijn met de nieuwe opleiding voor begeleider in de kinderopvang. De nood aan extra handen in de kinderopvang is groot. Tegelijk hoopt de minister dat ook andere knelpuntberoepen in het vizier van de werkzoekenden komen: “Ook in andere sectoren moeten we bekijken welke opleidingen we kunnen erkennen om de toestroom van kandidaten te verhogen, denk bijvoorbeeld aan de bouw.”

Het toenemend succes van de opleidingen heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de werkzoekenden de opleiding gratis kunnen volgen: de VDAB betaalt het inschrijvingsgeld, vervoersonkosten, kosten voor lesmateriaal en eventueel ook kinderopvang. Tegelijkertijd behouden werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering.