Royals - Prinses Margaret als inspiratie voor... de verslaafde Patsy Stone, en de Pearl Poiré-tiara blijft schitteren

De tweede aflevering van "The princes and the press" staat morgen gepland. De misnoegdheid van de prinsen over de documentaire zou ook een impact hebben op het komende kerstconcert dat wordt bijgewoond door prins William en zijn gezin. De viering in Westminster Abbey begin december zou gefilmd worden door de BBC, maar commerciële zender ITV onderhandelt nu héél plots over de uitzending ervan. "Wordt de BBC gestraft", vraagt zelfs ITV-royaltykenner Chris Ship zich af.



Het koningshuis wilde ook graag "The princes and the press" op voorhand kunnen bekijken, maar de BBC weigerde. Het maakt de verstandhouding tussen de monarchie en de omroep er alvast niet makkelijker op. In mei waren William en Harry al gepikeerd na het vernietigende rapoort over het BBC-interview van Diana in 1995. Journalist Martin Bashir loog en vervalste papieren om de prinses te overtuigen haar hart te luchten voor de camera. In een reactie hamerde William op de "fouten" van de BBC en wees de prins de zender terecht voor de "gemaakte winst" (op kap van andermans miserie).