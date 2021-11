"De slaaf in onze kleerkast": Kledingapp Shein beschuldigd van uitbuiting

“Het businessmodel van Shein is wel redelijk uniek”, vertelt Chinakenner Pascal Coppens. “Als een tiener op een app als TikTok iets toont wat hij of zij bijvoorbeeld zelf heeft ontworpen en dat is een hit, dan gaat die data rechtstreeks naar de fabrieken die voor Shein werken en wordt die kledij geproduceerd. Shein analyseert met artificiële intelligentie alles wat er online gebeurt op vlak van mode, welke soort kledij veel wordt gedeeld of veel wordt becommentarieerd. Real time fashion wordt dat hele procédé genoemd. En dat is iets om in de gaten te houden. We zitten in een crisisperiode, we willen er goed uitzien, maar het mag ook niet veel kosten. Shein speelt daar op in. Niet door zelf mode te creëren, maar de consument te geven wat die wil.”