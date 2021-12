Roken in station Mechelen voortaan ook op de perrons verboden

In stations en op treinen is het al langer verboden om te roken. Op de perrons in open lucht mag het nog wel. Ook dat laatste is in het station van Mechelen nu verleden tijd. Nergens mag je er dus nog een sigaret opsteken.

"Het is een publieke plek, waar toch 20.000 mensen per dag samenkomen, op een beperkte plaats, op een beperkt perron", zegt gemeenteraadslid en toekomstig schepen Rina Rabau (Groen). Zij kwam op het idee. "Het is belangrijk voor de gezondheid om in een gezonde omgeving op de trein te kunnen wachten. Dit is gewoon een volgende stap in het rookvrij maken van onze samenleving."