"Stop geweld tegen vrouwen": hulplijn 1712 projecteert oproep op gebouwen in Vlaamse provinciehoofdsteden

Op het nummer 1712 kan iedereen intrafamiliaal geweld melden. Dat is elke vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen (ex)partners, ouders, familieleden of vrienden. Ook getuige zijn van geweld wordt beschouwd als een vorm van slachtofferschap.

Het is belangrijk om het nummer 1712 te promoten, zegt Ann Vandenbroucke van de welzijnsdienst CAW Noord-West-Vlaanderen: "Dat speelt zich binnenkamers af, mensen komen daar moeilijk mee naar buiten. Slachtoffers zoeken heel moeilijk hulp. Daarom is het belangrijk dat daar aandacht aan gegeven wordt. Er is een telefoonnummer en een chatlijn waar je terecht kan met vragen rond geweld en hulpverlening."