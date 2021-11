BEKIJK - Nieuwe documentaire over The Beatles biedt ongeziene blik achter de schermen

Peter Jackson heeft iets met trilogieën. Na de driedelige films "Lord of the Rings" en "The Hobbit" is er nu ook een driedelige documentaire rond The Beatles. Wat oorspronkelijk een documentaire film van 150 minuten moest worden, verdriedubbelde zowat in omvang.

In "The Beatles: get back" schept Jackson geen fantasiewereld, maar toont hij de onversneden realiteit van hoe het is om als groep op een maand tijd een nieuw album te schrijven en op te nemen. Hij wil de Beatles laten zien zoals ze echt zijn. Scheldwoorden zijn niet weggeknipt en er wordt duchtig gerookt. Toch blijft het allemaal erg beschaafd en heeft het weinig te maken met de realityshows rond muzieksterren, zoals we die ondertussen gewoon zijn.