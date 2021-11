Toch geen nieuwe naam voor Menapiërspark Sint-Niklaas: te weinig stemmen voor andere voorstellen

Niet iedereen legt zich neer bij het behoud van de naam voor het park. "Oudere mensen hebben misschien wel iets gehoord van de Menapiërs tijdens de geschiedenislessen, maar jonge mensen zegt het helemaal niets. Het zou beter een echte Nieuwkerkse naam krijgen", klinkt het bij een buurtbewoonster.

Het gemeentepark is 32.000 vierkante meter groot en omvat een groot bos, een bloemenweide en een schapenweide. Mensen kunnen er via infoborden meer te weten komen over hoe de Keltische stap er vroeger leefde.