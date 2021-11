Twee aardlagen met warm water ontdekt in Lommel, bron van duurzame warmte voor bedrijven en woonwijken

In augustus is in Lommel een nieuw en gedetailleerd trilonderzoek uitgevoerd, om de verschillende lagen in de ondergrond in kaart te brengen. Het bedrijf Hita wou nagaan op welke diepte er warm water te vinden is, met het oog op de bouw van een of meerdere geothermiecentrales. Die kunnen warm water oppompen zodat het gebruikt kan worden om bedrijven of gebouwen te verwarmen.

De resultaten zijn beter dan verwacht, zegt Geert De Meyer van Hita: "Op een diepte van 1,1 en 1,6 kilometer hebben we een zandsteenlaag van zo'n 500 meter gevonden, met water van zo'n 50 tot 65 graden. En op een diepte van 4 kilometer zit een kolenkalklaag met water van zo'n 150 graden. Die laag is door de diepte moeilijker aan te boren maar door de hogere temperaturen kan die toch interessant zijn."