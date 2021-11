"Samid" (16) uit Marokko getuigt over eenzame vlucht en leven in België: "Wil toekomst opbouwen, ben straatleven beu"

Samid is de schuilnaam van een Marokkaanse jongen van 16 jaar, die 2 jaar geleden naar ons land is gevlucht. Hij is amper 8 jaar als zijn vader sterft. "Ik was 9 toen ik het huis verliet, en mezelf begon te behelpen door overal een beetje te werken."

In de Spaanse enclave Melilla raakt Samid aan boord van een schip, dat hem naar de Spaanse stad Almeria brengt. Voor die geslaagde oversteek naar Europa verblijft Samid 7 maanden op straat in Melilla. "Niemand ligt daar wakker van onze toestand. Overal waar we kwamen, kregen we een pak rammel. Geen wonder dat kinderen er lijm snuiven, om hun problemen te vergeten."