Bart De Pauw kent straks zijn vonnis: is hij schuldig aan stalking of niet? En wat riskeert hij?

Tijdens het proces, dat ruim een maand geleden gevoerd werd, was er voor de aanklager geen twijfel: De Pauw heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan stalking en elektronische belaging. "De Pauw is geen Harvey Weinstein, hij is geen monster, en hij staat niet terecht voor seksuele misdrijven", zei substituut-procureur Ken Van Hoogenbemt. "Maar hij heeft de rust van 13 vrouwen wel ernstig verstoord. En dat vanuit een gezagsrelatie: Bart De Pauw was een soort god in het televisielandschap, de golden boy met wie iedereen wilde samenwerken. Maar hij was ook een zielige persoon, die het moeilijk had met ouder worden en die hunkerde naar de aandacht van jonge vrouwen."