Veiling oude kerstverlichting in vorm van iconische letters "B" in Brugge brengt 17.000 euro op

Het hoogste bod was 1.050 euro. Bart De Beir van het Brugse bedrijf Light Up Your Party kocht er 2 voor 500 euro per stuk: "We verhuren verlichting en we wilden zeker zo'n iconische Brugse B in ons gamma hebben. Mensen kunnen die nu huren voor een jaar of voor een kortere periode bij ons. Anders gebruik ik hem zelf, want het is wel een stuk om mee te pronken."