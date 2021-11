Vierde coronagolf treft ook kinderopvang hard, in een week tijd meer dan 300 crèches deels of helemaal gesloten

Daar komt nog bij dat er al opvang dicht was als gevolg van meldingen van de week daarvoor. Op die manier is vandaag ruim 4 procent van de totale opvanglocaties dicht. "Dat zijn zware cijfers", zegt Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin. "We blijven de situatie opvolgen. We zien dat de stijging van de cijfers gelijke tred houdt met de rest van de samenleving, ook daar zien we dat het aantal besmettingen en hoogrisicocontacten toeneemt. Corona is absoluut terug tussen de mensen. De kinderen in de kinderopvang hebben broertjes en zusjes, ouders die mogelijk hoogrisicocontacten hebben. Ook kinderbegeleiders hebben hun eigen gezin en contacten, dus ja, corona zit echt terug in de samenleving en dus ook in de kinderopvang. "